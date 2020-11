1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 04 Noviembre 2020

Consejero. Luis Verdesoto mocionó que se devuelva el informe sobre observadores nacionales.

El Pleno devolvió el informe, ya que considera que el listado tenía muy poca participación de diferentes organizaciones e instituciones.

La invitación a diferentes sectores sociales y académicos para que participen como observadores en los comicios de febrero quedó en suspenso en el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE). El informe presentado por la Dirección Nacional de Observación Electoral fue devuelto a ese departamento. La decisión se tomó con tres votos a favor y uno en contra, debido a que los consejeros consideran que la invitación está muy restringida y no hay amplia participación.

El informe recomendaba extender la invitación a ecuatorianos residentes en el exterior; a los consejos de igualdad para discapacidades, para igualdad de género, de movilidad humana, entre otros. En relación a las universidades, se proponía invitar a cinco: SEK, UTE, Luis Vargas Torres, Casa Grande, de Cuenca. Además, a la Corporación de Participación Ciudadana y Fundación Haciendo Ecuador.

Observaciones

El consejero Luis Verdesoto cuestionó el listado presentado. Consideró que los consejos nacionales de igualdad son entidades estatales, por lo que se constituyen en “juez y parte” del proceso electoral; y que si se los invita también se debería proceder en igual sentido con, por ejemplo, la Asamblea, la Corte Nacional de Justicia, entre otros. “No encuentro razón esencial, de fondo para que ellos sean invitados”, dijo.

Y le llamó la atención que se invite a participar como misión de observadores a solo cinco universidades, cuando en el país hay más 50. “Me pregunto ¿por qué unas universidades están siendo invitadas y otras no?”, dijo.

Similar razonamiento expuso en relación a las organizaciones sociales, al no contar con la participación de sectores como la Conaie, Colegios de Abogados, organizaciones sindicales, cámaras y asociaciones. “No sé por qué están excluidos. No sé qué corona de espinas tienen ellos como para no formar parte de este desfile democrático”, aseguro.

Alejandra Ortiz, directora del Departamento, dijo que las universidades fueron contactadas con base en tres criterios: el aporte a la conformación de las juntas receptoras de voto, si cuentan con carreras relacionadas al fortalecimiento de la democracia, y si tienen relevancia nacional o local.

Las explicaciones no convencieron a Diana Atamaint, presidenta del organismo, quien dijo que no es correcto elaborar una lista previa y luego realizar la invitación. “Se debe hacer una convocatoria amplia, sin restricción de ningún tipo y luego se mirará que cumpla con los requisitos que corresponde para que se acrediten”, dijo.

DATO DESTATADO

Solo dos organizaciones políticas de carácter nacional y cuatro de carácter provincial han inscrito a sus delegados para participar como auditores del proceso electoral, por lo que se aprobó una segunda convocatoria.

CIFRA A TOMAR EN CUENTA

1.500 personas naturales han solicitado ser observadores electorales, de ellas 322 están afiliadas a organizaciones políticas, por lo que incumplen requisitos.