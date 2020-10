1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Sábado, 31 Octubre 2020

La ministra acudió a su defensa ante la Comisión de Fiscalización con dos símbolos muy fuertes por delante: acompañada de la cúpula policial y varios ministros, y desde el Palacio de Carondelet, sede del poder político.

La esperada comparecencia de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, ante la Comisión de Fiscalización, tuvo un marco especial. La señal telemática no se generó desde su despacho, desde alguna oficina de la institución que preside o desde su hogar. No, la funcionaria presentó sus pruebas de descargo y se defendió desde el salón de banquetes del Palacio de Carondelet, símbolo del poder político del país.

Lo hizo parada frente a una pantalla gigante, como si fuese a dar una conferencia, acompañada de la cúpula policial —visible en la señal de forma permanente— y de algunos ministros, a quienes la cámara enfocó tan solo en un par ocasiones.

Entre ellos, Oswaldo Jarrín, de Defensa; Andrés Isch, de Trabajo; y Juan Sebastián Roldán, Secretario de Gabinete de la Presidencia. La correísta Amapola Naranjo, proponente del proceso, le preguntaría después si todo ese despliegue y acompañamiento de tan altos funcionarios era un intento de amedrentamiento a los legisladores.

La intervención

Por espacio de 42 minutos, Romo se dirigió a unos comisionados “invisibles” ya que la señal no era compartida al aire con la conexión de los asambleístas, y no se sabía si estaban o no al otro lado de la señal virtual. Por eso, les recordó que hubiese preferido una comparecencia cara a cara, donde no les separen las pantallas.

Es que, a través de la señal telemática, no se pudo mirar cuál fue la reacción de los asambleístas cuando Romo les dijo que esa actuación de la Policía durante la movilización de octubre de 2019, que ahora es cuestionada y por la que le llaman a juicio político, es la que sirvió para evitar que la sede legislativa, símbolo de la democracia, fuera tomada por violentos manifestantes que atacaron otras instituciones públicas y a ciudadanos. “Por eso defendimos la Asamblea y, por cierto, la Policía lo hizo usando gases lacrimógenos. (…) Por ese mismo motivo por el que ustedes felicitaron a los policías del país, pretenden a mí llevarme a juicio político y destituirme”, dijo. “La Policía respondió a la violencia extrema que vivió el país durante esos días”, agregó.

O cuando dijo que los interpelantes confunden los términos del derecho internacional humanitario, ya que no se puede hablar zonas de paz y que si lo hacen expliquen cuáles eran las zonas de guerra, las zonas autorizadas para el enfrentamiento, para el combate. Dijo que la noche del 9 de octubre sucedió que en las inmediaciones de dos universidades cayeron bombas lacrimógenas, sin que se haya podido comprobar que fueron lanzadas por la Policía.

Y por eso pidió a los legisladores que se pongan de acuerdo: si lo que cuestionan es un uso excesivo de la fuerza o si consideran que más bien hubo una respuesta débil de la fuerza pública para reprimir las manifestaciones.

Recordó que en 26 meses que lleva en el cargo ha comparecido 39 veces ante la Asamblea, por lo que solicitó que en la interpelación no se le quiera atribuir ni el régimen disciplinario de la Policía ni las obligaciones que tienen los uniformados. Agregó que es una autoridad civil, que tiene responsabilidad sobre las políticas públicas, pero no sobre el aspecto operativo de la fuerza pública, que recae sobre el comandante general y de los jefes de cada zona, aunque respaldó sus gestiones.

La Ministra reiteró que las bombas lacrimógenas caducadas no tienen efectos nocivos, y que por el contrario merma su efecto disuasivo. Aseguró que no fue consultada ni le pidieron permiso sobre el uso de ese material, pero que si lo hubiesen hecho habría dicho que sí, ya que las alternativas eran que usen armas de fuego o que se retiren a sus cuarteles, dejando desprotegida a la población.

Y para poner más picante a su intervención, cuestiono que los asambleístas interpelantes y de la Comisión prácticamente “hayan aplaudido a quienes secuestraron a los periodistas”, en referencia a la comparecencia de ayer de los líderes indígenas Leonidas Iza y Jaime Vargas. “Preguntaron si se dio o no se dio un secuestro. ¡Pero si lo vimos en la televisión nacional! Parte de la retención fue obligar a los periodistas que transmitan en tiempo real el secuestro y vejación de esos periodistas y de nuestros policías”, aseguró.

Los asambleístas

Aunque en esta fase lo que corresponde es que los asambleístas interroguen a la interpelada, no sucedió así. Los proponentes, Roberto Gómez (independiente) y la correísta Naranjo, se dedicaron a presentar argumentos, algunos de los cuales, ya habían enumerado en sus pruebas de cargo. Eso les recordó Elio Peña (PK), presidente de la Comisión.

Gómez repitió su estrategia. En una argumentación confusa y desordenada trató de involucrar a la Ministra en el tema del reparto de hospitales y otras instituciones, así como en otros temas que no son materia de las causales del juicio político.

Por su parte, Naranjo resaltó el rol protagónico que en octubre pasado tuvo la Conaie y dijo que el Gobierno está “criminalizando” la protesta social. Lo dijo Naranjo, que pertenece a una bancada que cuando fue Gobierno intentó dividir al movimiento indígena, llamó a sus líderes como “dirigentes de ponchos dorados”, criminalizó la protesta social, y que por mucho menos persiguió, aprehendió y expulsó a chicos de los colegios Mejía, Montúfar y Central Técnico que participaron en manifestaciones contra ese Gobierno.



FRASES QUE SE DIJERON:

“Por haber defendido la Asamblea, cosa que hizo la Policía, la Escolta Legislativa; por haber evitado la toma de la Asamblea, por haber desalojado en una ocasión a quienes entraron y pretendían tomarla, los policías fueron felicitados”.

María Paula Romo, Ministra de Gobierno.

“Los señores legisladores que han firmado esta interpelación están confundidos”.

María Paula Romo, Ministra de Gobierno.

“La seguridad del Ecuador no puede estar en manos de una persona que no tiene las capacidades para darle la seguridad”.

Roberto Gómez, asambleísta.

DATO RELEVANTE:

Cinco horas duró en total la comparecencia de la ministra Romo.