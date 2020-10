1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 29 Octubre 2020

Expertos aseguran que si no se restringen ciertas actividades no será raro que vuelva una segunda ola de contagios del virus. Piden que se mire el caso donde Europa, donde varios países vuelven al confinamiento.

El riesgo de que el país pase por una segunda ola de contagios de Covid-19 está latente y el Gobierno no debería tomar tan relajadamente la situación, aseguraron el médico Carlos Figueroa y el microbiólogo José Sánchez.

En una reciente intervención, el Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que el nivel de contagio del virus estaba “contenida”, aunque no controlada, pero descartó que se pueda dar una segunda ola, como la que viven países europeos.

“Lastimosamente, estamos en una época en que la laxitud, la relajación, la falta de medidas de control ha hecho que exista un nicho infeccioso que todavía no sale totalmente a flote”, comentó Sánchez, docente de la UTE.

El especialista dijo que puede existir todo un conglomerado que se ha contagiado del virus, pero aún no presenta síntomas, pero que lo que harán en las próximas dos semanas, pero que, mientras tanto, ya van contagiando a otras personas por falta de medidas de control.

Mientras tanto, Figueroa considera que el Gobierno no puede ignorar lo que está sucediendo en Europa, donde España ha decretado de nuevo el estado de alarma; Italia incrementa sus restricciones y Francia ha retomado el confinamiento.

“Creo que acá se están manteniendo actitudes un tanto irresponsables con feriados tan largos con libre movilidad y con la posibilidad de estar en sitios donde seguramente habrá aglomeraciones”, dijo Figueroa.

Las causas del temor

Sánchez considera que, como sociedad, Ecuador se está relajando, descuidando en el mantenimiento de medidas de protección, por lo que dice que para “ganar la guerra” a la pandemia es necesario actuar de manera precavida.

Por su parte, Figueroa añade que, si bien aparentemente las cifras de contagios han ido disminuyendo gracias a la actitud de la población, que tomó más en serio al inicio de la pandemia, ahora ocurre que esas medidas ya no son adoptadas de manera estricta, cuando debería ser lo contrario. El lavado de manos, el uso del alcohol y gel, el uso de la mascarilla, y el distanciamiento social son recomendaciones que siempre hay que ponerles en práctica, comentó Figueroa. “No deben existir eventos en sitios cerrados, no pueden abrirse los espacios, no pueden celebrarse fiestas ni reuniones. Hay que tener mucho respeto por lo que está sucediendo”, dijo.

En tanto, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anticipó que será difícil que en la capital se puedan dar las tradicionales fiestas de diciembre: Fundación de Quito, Navidad y Años viejos. La Cámara de Comercio de Quito, a través de un comunicado dijo que Ecuador no poder darse el lujo de un nuevo confinamiento, ya que la economía de las empresas y las familias no lo soportaría. Agrega que para evitar un nuevo encierro en todas las instancias y espacios se deben cumplir las medidas de bioseguridad, actuar con disciplina y autocuidado.

Es que las cifras de la Cámara son evidentes. Desde marzo se han registrado aproximadamente 590.000 actas de finiquitos, las ventas del sector privado en los meses de confinamiento cayeron hasta un 44% y hasta agosto se registraron pérdidas de hasta 20.000 millones de dólares. “Volver a la cuarentena significaría una gran afectación para todos”, consta en el documento.