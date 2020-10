El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, viajó este martes a Washington, en donde mantiene importantes reuniones con diversos entes financieros.

El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, se reunió este jueves 29 de octubre, con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

"Encantada de dar la bienvenida a Mauricio Pozo de Ecuador para discutir la mejor manera de fortalecer aún más nuestro compromiso y garantizar el éxito del programa económico de Ecuador respaldado por el FMI, que tiene como objetivo mejorar la vida de todos los ecuatorianos", dijo Georgieva en su cuenta de Twitter.

Ecuador suscribió un nuevo-en septiembre- acuerdo con el FMI que busca desmbolsar $ 6.500 millones durante tres años.

Solo en 2020 están previstos $ 4.000 millones, de los cuales $ 2.000 ya han llegado a las arcas fiscales del país y se han destinado al pago de atrasos y deudas a proveedores del Estado.

De acuerdo con esta última proyección del FMI, el PIB de Ecuador sería el cuarto que más se contraerá en el 2020 en América del Sur. Para Sudamérica, la contracción se estima en 8,1% este 2020, pero el próximo año la proyección es más alentadora. El ente pronostica un crecimiento de 3,6% para la región.

Pleased to welcome @MauricioPozoEC of #Ecuador to discuss how best to further strengthen our engagement and ensure the success of Ecuador’s IMF-supported economic program, which aims to improve the lives of all Ecuadorians. pic.twitter.com/szRElAv8eZ