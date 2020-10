1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 27 Octubre 2020

El binomio de Unión Ecuatoriana cuando acudió al CNE para presentar la candidatura.

Ni Miguel Salem ni Gustavo Bucaram pudieron inscribirse. Fueron reemplazados por Carlos Sagnay de la Bastida y Narda Ortiz. Hasta el momento, 13 partidos han garantizado su participación en las elecciones de febrero.

La fórmula electoral integrada por Giovanny Andrade y Katherine Mata, del Movimiento Unión Ecuatoriana, se suma a los candidatos a presidente y vicepresidente de la República que están ya calificados y en firme.

Con ellos son 13 los binomios que hasta el momento tienen asegurada su presencia en la papeleta electoral de 2021. Los 12 restantes pertenecen a las organizaciones políticas: Izquierda Democrática, Democracia Sí, Movimiento Amigo, Ecuatoriano Unido, alianza PSE-Concertación, Sociedad Patriótica, alianza CREO-PSC, Pachakutik, Avanza, Construye, PAIS y SUMA.

Como binomio calificado, pero no en firme, constan Carlos Sagnay de la Bastida y Narda Ortiz, de Fuerza Ecuador, el partido de la familia Bucaram. Ellos se inscribieron en reemplazo de Miguel Salem Kronfle y Gustavo Bucaram Ortiz. A Salem el Consejo Nacional Electoral (CNE) no le aprobó la inscripción, ya que no pudo aceptar de forma personalísima su candidatura. Mientras que Gustavo Bucaram estuvo impedido de participar por adeudar pensiones de alimentos.

En el listado del CNE constan los correístas Andrés Arauz y Carlos Rabascall, de la alianza UNES, en proceso de subsanación de requisitos. Días atrás, el presidente del Movimiento Ahora, Michael Aulestia, presentó una objeción a la candidatura de Rabascall, ya que consta como accionista del Banco de Guayaquil, que a su vez tendría intereses en paraísos fiscales, específicamente en Panamá, lo que según del Código de la Democracia es impedimento para participar como candidatos. El tema tendrá que ser resuelto por el organismo electoral.

En la misma lista consta el binomio de Podemos, Paúl Carrasco y Frank Vargas Anda, como inadmitido. Esto porque aún no se ejecutoría la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que permite a Podemos continuar en la lid electoral.

También como inadmitido se encuentra el binomio de Libertad es Pueblo, organización que se quedó definitivamente fuera de toda posibilidad de participar en virtud de otra sentencia del TCE.

Otras candidaturas

En relación a las candidaturas para asambleístas nacionales la situación es la siguiente: de 18 listas que presentaron la documentación, cuatro han sido calificadas en firme, seis están calificadas, siete tienen que subsanar requisitos y una está en apelación ante el TCE.

Para parlamentarios andinos son 16 listas presentadas, de las que 13 están calificadas en firme, una calificada, una en plazo de subsanación y una más en apelación ante el TCE.