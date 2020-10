1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 27 Octubre 2020

ENTREVISA. El diálogo con Pamela Chiriboga se dio vía Zoom.

Organizaciones de la sociedad civil y familiares piden participar en la construcción del reglamento. Han pasado nueve meses desde que la normativa entró en vigencia.

La Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas se publicó en el Registro Oficial de 28 de enero de este año. La normativa fue una lucha de familiares de víctimas y de organizaciones de Derechos Humanos. Sin embargo, han pasado más de nueve meses y no se dicta el reglamento que permita llevar a la práctica ciertos procedimientos. Es la alerta que han dado Asfadec (la Asociación de Familiares de Desaparecidos) e Inredh, una organización de lucha por los Derechos Humanos. Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de Inredh, las consecuencias de no tener ese reglamento.

¿Cuál es la importancia de la Ley?

Hay que tomar en cuenta que Ecuador no había desarrollado ninguna normativa acerca de personas desaparecidas. Tenía un par de reglamentos para la búsqueda, pero nada que implique una solución a los problemas estructurales de la desaparición involuntaria. Luego de trabajar con la sociedad civil, de las audiencias temáticas ante la CIDH y de la incidencia de organizaciones, principalmente Asfadec, acompañado por Inredh, se logró esta Ley, que resuelve ciertos problemas importantes.

¿Qué problemas?

Primero, traería una unificación de la información, crear un sistema informático que sea alimentado por varias instituciones públicas, incluso por lugares de acogida, con un gran núcleo de información donde se tenga datos de personas desaparecidas, no localizadas, encontradas sin identificar. Segundo, con respecto a la investigación la Ley dice que se tiene que seguir indagando hasta que se lo encuentre o haya certeza de su paradero; antes se podía archivar la investigación, ahora no.

Tercero, se crea un sistema nacional de personas desaparecidas o extraviadas, que tiene un orgánico integrado por la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y todo un operativo que va a funcionar para trabajar en políticas, en planes, en programas. También establece parámetros para las desapariciones y extravíos de niños y adolescentes, adultos mayores y de personas que han desaparecido en desastres naturales.

¿Cuánto se ha avanzado en la aplicación de esta normativa?

Esta Ley no se ha cumplido a cabalidad, se está quedando en el papel. El reglamento aún no sale, se había fijado 120 días para que el Ejecutivo lo emita, pero han pasado más de 260 días y no lo ha hecho. Entendemos que está en borrador y hemos pedido desde la sociedad civil participar en la construcción de este reglamento, pero no se nos ha permitido. Tampoco se han emitido los protocolos necesarios para la creación del sistema informático.

¿Mientras no exista ese reglamento qué pasa con la Ley?

Se queda en el papel. Hay ciertas cosas que sí se pueden adelantar, como las capacitaciones a los agentes fiscales, o que al contar con esta normativa puedan investigar de manera correcta. Sin embargo, una vez publicada esta Ley hemos tenido algunos casos de personas desaparecidas y ni siquiera (se han cumplido) los procedimientos más simples, como no esperar las 24 horas para iniciar la búsqueda; o una vez que una persona desaparece y se presenta una noticia, el fiscal inmediatamente tiene que pedir información a centros de rehabilitación, a morgues, centros de migración, terminales terrestres, aeropuertos. Todo esto ya está en la Ley y no necesita un reglamento, pero no se han activado estos procedimientos y lo vimos durante la pandemia.

¿Por qué deben participar la sociedad civil y los familiares de desaparecidos en la construcción del reglamento?

Los estándares internacionales y nuestra Constitución establecen que la formulación de política pública, de protocolos, deben ser de manera participativa con la sociedad. Sobre todo, de los familiares, ya que son quienes conocen cuáles son los problemas estructurales que viven cada día, saben qué pasa en la comunicación entre Fiscalía y la Dinased. Eso es lo que necesitan los funcionarios (que elaboran los reglamentos), que pueden conocer de Derecho, pero no de lo que pasa en el día a día.

¿Cuál ha sido la respuesta estatal hasta ahora?

El discurso ha cambiado. En un principio no se daba importancia a las desapariciones; hace 10 años era un problema invisible. Es gracias a la sociedad civil que empieza a movilizarse, a realizar plantones, a denunciar públicamente, que la problemática se hace visible y el discurso ha ido cambiando y ya se le da importancia a un problema que existía y que está latente. Pero los problemas se mantienen a nivel de estructura.

Las cifras de las autoridades dan cuenta de un alto índice de personas localizadas ¿Hay contradicciones?

Las cifras oficiales hablan de un nivel de efectividad de la Dinased y de la Fiscalía de un 98% y que solamente un 2% de las denuncias no se logran investigar y encontrar. Pero no sabemos si es una cifra real, dadas las contradicciones que hay en los mismos datos. (…) Además, en ese 2% hay casos de personas desaparecidas por años, hasta 26 años, y no han hecho absolutamente nada.



Un problema es la rotación de fiscales ¿Cómo afecta las investigaciones?

Este problema se mantiene. En menos de dos meses hubo dos fiscales, en un caso. Cuando llegó el segundo fiscal ni siquiera había leído las versiones que se habían tomado, no se tomó el tiempo para saber qué línea de investigación tenía el anterior fiscal. Ese es el cuestionamiento, que no hay un cruce de información cuando hay cambio de fiscal. Y eso se repite, llega un nuevo fiscal, no tiene idea del caso y empiezan a realizar las mismas diligencias que ya se realizaron. Por ejemplo, en el caso de Carolina Garzón, la misma diligencia se ha hecho siete veces y sin ningún tipo de resultado porque no hay una línea de investigación clara y han pasado como ocho fiscales.



¿Cómo darle una salida? ¿Cómo evitar que se empantanen los procesos?

Son dos soluciones principales: la primera es la capacitación de los fiscales, lo que permitiría que no sean cambiados constantemente y se lograrían diligencias efectivas desde el principio.

Y si no van a dejar de rotar fiscales, que por lo menos se establezcan mecanismos y protocolos certeros para que la información se pase de un fiscal a otro para que la investigación no inicie de cero.

TAMBIÉN LO DIJO:

“Esta Ley sienta un precedente regional, ya que no existe una normativa que regule la desaparición involuntaria”.

“Vamos 10 meses desde que se aprobó la Ley y no existe ningún tipo de avance respecto a los protocolos, planes, programas porque depende de la expedición de un reglamento”.

“Es la Secretaría Jurídica de la Presidencia la que nos está cerrando un poco las puertas”.