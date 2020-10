1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 22 Octubre 2020

El exvicepresidente Otto Sonnenholzner volvió a denunciar el mal uso de su imagen en una campaña digital, cuyos autores no han sido aún identificados y buscan estafar a la ciudadanía.

"Hace dos meses denuncié públicamente el uso fraudulento de mi imagen para estafas. He presentado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue. Reitero, jamás he realizado entrevista alguna promocionando la compra de bitcoins ni he realizado ninguna transacción de ese tipo. Esperemos que los responsables de este engaño sean identificados y sancionados", dijo a través de su cuenta en Twitter.

Se trata de la falsificación de publicaciones periodísticas que aseguran que el exfuncionario usa Bitcoin.

"Personas deconocidas se encuentran utilizando mi imagen como publicidad en la red social Facebook y en la página del diario El Universo", expuso en el documento presentado en la Fiscalía.

Asegura que las actividades a las que se dedica y de las cuales proceden sus ingresos lícitos son las encaminadas a la radiodifusuón, comercio, agricultura y la construcción.

"Nunca he realizado inversiones con criptomonedas y desconozco a las personas que se encuentran realizando este tipo de publicad que tiene como único afán el engañar a las personas que confían en quienes supuestamente hemos ejecutado este tipo de inversiones", apunta.