Miércoles, 21 Octubre 2020

El procurador General del Estado, Íñigo Salvador, aclara que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no es considerado como una institución financiera internacional por el ordenamiento jurídico del Ecuador.

En el documento enviado a la Cancillería, se explica que el Banco Interamericano de Desarrollo no realiza sus actividades en el Ecuador, sujeto a los requisitos señalados en los artículos 179 a 181 del Código Orgánico Monetario y Financiero, sino exclusivamente en razón del Convenio Constitutivo y del ‘Convenio sobre Privilegios e Inmunidades para el personal del Banco Interamericano de Desarrollo que presta servicios en la República del Ecuador’ suscrito en Washington, D.C, el 19 de julio de 1965, publicado en el Registro Oficial No. 554, de 30 de julio de 1965, por lo que, en términos del artículo 178 del Código Orgánico Monetario y Financiero no forma parte de las ‘instituciones financieras’ a las que se refiere la legislación ecuatoriana.

En estos momento, se encuentra en suspenso la desiganción del exministro de Finanzas, Richard Martínez, como vicepresidente del organismo, debido a que el artículo 153 de la Constitución ecuatoriana señala que los ministros de Estado, una vez hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no pueden ser funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país.

“De cuanto se ha expuesto, en mi criterio, el Banco Interamericano de Desarrollo no es una institución financiera internacional en los términos definidos por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, especialmente, en los artículos 178 y siguientes del Código Monetario y Financiero”, recalca el procurador.

Explica que el Banco Interamericano es, a semejanza de los organismos creados en Bretton Woods –el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento– una ‘organización interestatal’ u ‘organismo internacional’, y como tal sujeto de derecho internacional, creado por los Estados mediante un tratado constitutivo, en el que participa el Ecuador como Estado miembro bajo el derecho internacional, y, por tanto dicho Banco, no realiza las actividades financieras reguladas por el Código Orgánico Monetario y Financiero ecuatoriano” (lo resaltado me corresponde).

