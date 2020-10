Roberto Gómez, es uno los proponentes del juicio político

Comparecieron ante la Comisión de Fiscalización para dar sus argumentos sobre la necesidad de censurar a la Ministra. Piden a Litarde que dé paso a su solicitud sobre los hospitales.

En el marco del proceso de juicio político en contra de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, que se cumple en la renovada Comisión de Fiscalización, los proponentes expusieron los argumentos con los que esperan sea censurada la funcionaria, en este tercer intento por destituirla del cargo.

Los asambleístas independientes Roberto Gómez y Lourdes Cuesta, así como la correísta Amapola Naranjo, proponentes del juicio, comparecieron ante esa Mesa legislativa. Gómez aseguró que el accionar de la Ministra durante el paro de octubre de 2019 ha significado un perjuicio al Estado, ha entorpecido el plan de vida de muchos ecuatorianos, por lo que a toda luz es una funcionaria que ha perdido la confianza de la población.

No se limitaron a exponer sobre las causales que constan en la solicitud aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) dentro de un presunto incumplimiento de funciones: por uso de bombas lacrimógenas caducadas en el paro de octubre de 2019, lanzamiento de bombas lacrimógenas a centro de paz y acogida y por no proteger a los periodistas que cubrieron los hechos.

Gómez dijo que Romo tiene que responder, en el contexto general, por audios y escuchas ilegales y por el tema del Isspol, institución sumida en una millonaria estafa por inversiones dudosas.

Pero también insiste en incluir el tema del presunto reparto de hospitales. Ese fue el primer elemento que exhibió como causal del juicio político, sin estar dentro de lo calificado. El legislador se justificó aduciendo que es un tema público, que está siendo investigado por la Fiscalía y del que se han referido los exasambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, procesados penalmente, y que en algún momento han mencionado a Romo.

¿Pruebas?

Para demostrar su teoría de que la Ministra estaría involucrada en el reparto de hospitales, reprodujo un audio de una conversación telefónica entre la Ministra con la gerente del Hospital de Tulcán, Natalia Rosas, en el que está última le informa que presentará la renuncia en los siguientes términos: “Quiero comentarle que hoy pondré mi renuncia en vista de que, me dijeron era de su parte el señor Andrés Romo, por no haberle concedido algunos contratos, presento hoy mi renuncia. Decirle que él me dijo que es su tío y todo, pero no pude hacerlo. Agradecerle por la oportunidad de haber estado aquí”, dijo Rosas.

Mientras que Romo le responde: “Mire, a usted la única persona que le puede pedir su renuncia son sus superiores, si sus superiores no se la piden, no tendría que ponerla”. Para Gómez, esto significa que la funcionaria de Gobierno estuvo involucrada en el reparto de la casa de salud.

Respalda procesamiento

Naranjo y Cuesta se manifestaron en el mismo sentido de juzgar a la Ministra por el hecho de los hospitales. Cuesta dijo que adolece de probidad notoria, y se refirió a que no solo es responsable de los hechos de octubre de 2019, sino que un año antes no pudo evitar que Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del Gobierno de Rafael Correa, quien enfrentaba un juicio por presunto peculado, huyera del país a pesar de que usaba el grillete electrónico; y que en octubre de este año se conocieran las inversiones irregulares del Isspol. “Hay un incumplimiento de funciones a través del tiempo”, dijo Cuesta.

Los legisladores interpelantes aseguran que enviaron un alcance a las causales originales del juicio político para que se incorpore al proceso, pero no saben por qué el presidente Legislatura, César Litardo, no dio trámite. Por eso se aprobó una moción para que se certifique en qué estado se encuentra esa solicitud o qué pasó con ella.

Para el asambleísta independiente Fausto Terán (exPAIS), exintegrante de la Comisión de Fiscalización, el introducir causales que no estaban en la solicitud calificada es una ilegalidad y en tal sentido la funcionaria interpelada no tiene porqué referirse a esos temas en el momento de su comparecencia.

DATO RELEVANTE:

Es la tercera vez que los asambleístas interpelantes tratan de llevar a María Paula Romo al Pleno para su censura y destitución. Los dos procesos anteriores, relacionado con la crisis carcelaria y la inseguridad, fueron archivados por la anterior Comisión de Fiscalización.