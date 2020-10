1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Sábado, 17 Octubre 2020

El expresidente de la República, Jamil Mahuad, manifestó que el caso penal que se sigue en su contra revela la persecución política liderada por el Gobierno de Rafael Correa.

Aseguró que todos “los jueces correístas” han confirmado el cometimiento de un delito de peculado, pese a la reiterada negación de instancias internacionales “serias”, como la Interpol.

"Todos los procesos penales luego del año 1998 han sido archivados si no tenían un informe de Contraloría. Hemos pedido que se cierre este proceso al igual que todos y que nos traten de la misma manera que a otros casos", dijo en entrevista con Notimundo.

"Hay tantos absurdos", dice y menciona que la "jueza correísta, Ximena Vintimilla, me condenó a 12 años de prisión cuando la máxima pena que establecía en el código era de 8 años".

Mahuad informó que junto a su defensa presentarán una apelación de la sentencia final en la Corte Constitucional para que se corrijan los “atropellos” a su imagen política y personal.

"Yo era ra una persona querida por el pueblo ecuatoriano. Me eligieron 2 veces alcalde de Quito, diputado y me nombraron presidente de la República, ¿por qué yo lo haría en mala intención? (...) Me tocó cortar una pierna por salvar lo demás", dijo.