Detalles Publicado el Martes, 18 Agosto 2020

El asambleísta (exCREO) Héctor Yépez, comunicó este martes 18 de agosto, que se enteró por twitter que ya no pertenece a CREO, "deberán preguntar a Guillermo Lasso por qué ya no estoy; yo no lo sé".

“Yo no me arrepiento de haber votado por la familia, la vida, de haber evitado que quienes están señalados de repartir hospitales lleguen a la vicepresidencia”, dijo en entrevista con Carlos Vera en MAXTV Online.

Dice que el cuadro de candidatos a la Presidencia es algo "lunático". Considera que la clase política debe dejar atrás el ego.

“Estamos en un país donde acabamos de perder 600.000 empleos, con la peor crisis de salud; apoyaré a quien represente la mayor opción frente al correismo e indigenismo”, indicó.