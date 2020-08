1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 17 Agosto 2020

El constitucionalista Rafael Oyarte criticó el trabajo que viene realizando el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y que a su criterio debe desaparecer. “No hay como arreglarlo, es como un televisor chino, está dañado y no hay reparo”, expresó.

Con respecto al bicameralismo, manifestó que tiene sus ventajas y desventajas. “La ventaja es que tienes una cámara de origen y una revisora que te permitirá no legislar de una forma precipitada y la posibilidad que alguien más revise lo que hace el otro, hasta las faltas ortográficas. La desventaja es que se ralentice legislar”, explicó.

Considera, además que la actuación de la actual Asamblea Nacional ha sido paupérrima en su funcionamiento. Ante esto, piena que los asambleístas deberían dejar de legislar e irse a un receso hasta mayo de 2021, que solo sean llamados para casos puntuales y es que "la credibilidad del Pleno ha caído debido a los actos de corrupción donde están involucrados sus integrantes".

"Ojalá que algún día sepamos quién es que ha entregado los hospitales a los parlamentarios. Lamentablemente esa es la cochinada que hemos vivido en la política ecuatoriana (…) que la próxima oportunidad para cambiar la constitución, no sea solamente para cambiar leyes sino también funcionarios", agregó por otro lado..

Rafael Oyarte también fue consultado por la reciente detención del expresidente de la República, Abdalá Bucaram, y calificó de “penoso” el accionar de la Fiscalía y la Policía Nacional a una persona adulta mayor que porta un grillete electrónico y tiene resguardo policial.

"Para qué entrar rompiendo la puerta, esto no es una cuestión común y generalizada, lo estás sacando de la casa para volverlo a meter a la casa. Además, el artículo 482 del COIP es claro, el fiscal general ingresa al domicilio, no un medio de comunicación, el periodista ingresa cometiendo un delito, allanamiento de morada o propiedad privada, me refiero al común de los mortales, no solamente al caso de Abdalá", concluyó. (PMB)