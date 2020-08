1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 15 Agosto 2020

Leonidas Iza y Jaime Vargas declinaron sus aspiraciones presidenciales. El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) retiró la precandidatura de Iza y ya no participará en las elecciones primarias de Pachakutik (PK).

Apawki Castro, dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), dio a conocer que Vargas también dio un paso al costado en ese proceso interno.

A través de una rueda de prensa, efectuada la noche de este viernes, 14 de agosto del 2020, Rodrigo Tucumbi, dirigente Indígena, explicó que la declinación de Iza se adoptó en la Asamblea del MICC y en el Consejo Político de Pachakutik, filial Cotopaxi.

Consideran que “no hay garantías” y acusan a los coordinadores provinciales de PK de “hacer una jugada con la derecha”. Abrahan Salazar, representante de Salcedo, mencionó que en la organización de las primarias no se tomó en cuenta a las estructuras de base.

“Han tomado una decisión, direccionando solamente a una x persona”, en referencia al prefecto de Azuay, Yaku Pérez, quien fue designado el 30 de julio pasado como precandidato de consenso de Pachakutik, provocando una división en el movimiento indígena.

De esta manera, se cumple la postura anunciada en el Consejo Ampliado de la Conaie, efectuado el jueves 13 de agosto.En ese encuentro, se “repudió la falta de voluntad política de Pachakutik”, al no dar paso al pedido de que las primarias se hagan bajo la modalidad de elecciones abiertas, con la participación de 100 representantes de pueblos y 200 de las nacionalidades de la estructura organizativa.

La Conaie advirtió que si no se cumplía el pedido de elecciones abiertas, no participarían con candidatos a la Presidencia, pero aclararon que no se sumarían a otros partidos políticos. También se amenazó con una sanción política a los coordinadores de PK, además de la aplicación de un proceso de Justicia Indígena.

Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik, mencionó que no pueden dar paso a “pedidos direccionados”. El dirigente señaló que se debe respetar su régimen orgánico y la resolución adoptada meses atrás, de ir con elecciones representativas.

“El Tribunal electoral ya hizo públicos los padrones, eso no se puede alterar. Los que votan son los adherentes de Pachakutik, aquí están pidiendo que se abra a todo el mundo”, mencionó.

Santi apuntó a Iza y Vargas de pretender coartar y bloquear a PK. El prefecto Yaku Pérez anticipó que acatará la resolución que tome Pachakutik y su precandidatura es, por ahora, la única que sigue en firme. (El Comercio)