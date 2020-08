Yaku Pérez, Prefecto de Azuay, aseguró este viernes 14 de agosto, que "no me quita el sueño ser candidato a la Presidencia de la República".

"Si se da bien y si no se da bien, puedo quedarme en la Prefectura. Si las provincias se ratifican en las primarias, tocará asumir ese desafío gigante", apuntó en entrevista con Notimundo.

Afirmó que “será un infierno administrar el país, un Ecuador devastado, con tanta deuda pública y con un déficit fiscal gigante”.

"Lo que nosotros queremos sentar es que, con el señor Lasso, Gutiérrez, Noboa, Correa, ni a misa, porque ellos ya tuvieron la oportunidad de gobernar el país y más bien son los causantes de la tragedia económica y social del Ecuador", aseveró.

