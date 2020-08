1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 13 Agosto 2020

Ante la situación que enfrentan los pacientes de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas para acceder a sus medicamentos, los asambleístas resolvieron, con 121 votos a favor, hacer seguimiento para garantizar, controlar y verificar el cumplimiento en la entrega de los mismos.

En atención a esta resolución, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, deberá informar ante el Pleno de la Asamblea, las medidas y protocolos aplicados durante la pandemia derivada del Covid-19, para garantizar la atención y provisión de medicamentos para las personas que padecen dichas enfermedades.

En el documento se solicita al presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess), Jorge Wated, el cumplimiento efectivo en la entrega de medicamentos a personas que padecen enfermedades catastróficas, en especial atención a su condición de doble vulnerabilidad más aún durante la actual crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

La Comisión de la Salud de la Asamblea Nacional, en un pazo de 30 días entregará el informe de seguimiento de esta y demás resoluciones aprobadas sobre este particular; así como el cumplimiento a la resolución del 20 de junio de 2017, que han dado los miembros del Sistema Nacional de Salud en favor de pacientes que sufren enfermedades catastróficas.

En el documento resolutivo, aprobado con 121 votos afirmativos y dos abstenciones, se solicita a los legisladores, la apertura para tomar las decisiones necesarias con respecto a la necesidad de modificar el sistema de cuadro básico de medicamentos y su aplicabilidad en el tratamiento de enfermedades raras, huérfanas o catastróficas.

Se argumenta que actualmente se ha demostrado que la configuración del mismo limita seriamente la posibilidad de incorporar los medicamentos requeridos para estos tratamientos de manera eficiente y por ende la protección a la vida de las personas afectadas, garantizando como ordena la Constitución su atención prioritaria en el Sistema Nacional de Salud Pública.

Lourdes Cuesta, proponente de la resolución, subrayó que lo que se trata es que los pacientes, con este tipo de enfermedades, no tengan que seguir trámites engorrosos que muchas veces no alcanzan a cumplir. Que no tengan que depender de la actualización de un cuadro de medicamentos, ir al juez, llenar formularios, depender de la buena o mala gestión de un funcionario público, para la adquisición de un medicamento, sino que la receta médica sea orden suficiente para que sistema de salud del país pueda proveer de medicamentos a este tipo de pacientes, detalló legisladora.

Explicó que no es justo que las personas que padecen enfermedades catastróficas tengan que trasladarse hasta la justicia para que se le reconozca un derecho constitucional, al recalcar que el derecho a la salud lo tienen todos los ecuatorianos y es labor y deber de las autoridades facilitar este tipo procesos. Mencionó que en el cuadro básico no consta este tipo de medicamentos necesarios y urgentes para la vida de cada uno de los pacientes.

Recordó que en el 2017 la Asamblea aprobó una resolución para que se tenga en cuenta el cumplimiento de la entrega de medicamentos y del tratamiento que se estaba dando a las personas que sufren este tipo de enfermedades catastróficas.

William Garzón, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, compartió la preocupación de los pacientes de enfermedades catastróficas y ratiticó el compromiso de apoyar las acciones encaminadas a respetar y profundizar los derechos de las personas, especialmente el derecho a la salud.

Recordó que el artículo 363 de la Constitución señala que en toda la cadena de suministros de medicamentos no pueden olvidarse tres variables fundamentales: calidad, seguridad y eficacia. Y en el acceso a medicamentos los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales, indicó el asambleísta Garzón quien insistió en la aprobación del Código de Salud, que a su juicio, se ha cumplido con total responsabilidad y lo único que falta es su votación.

De su lado, René Yandún, hizo alusión a varios artículos de la norma suprema en donde se garantiza el acceso a la salud en todos los niveles. Sostuvo que esta desatención no es solo por la pandemia, sino que viene desde mucho tiempo atrás.

Expresó la necesidad de solucionar los problemas de carácter humanitario como los que enfrentan los pacientes de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, al afirmar que es deber del Estado garantizar el derecho a la atención especializada y gratuita. “No se han tomado los correctivos administrativos indespensables para estandarizar y transparentar los procedimientos contractuales y precontractuales para adquirir los medicamentos, así como los equipos o dispositivos médicos”, aseguró.

Israel Cruz, coincidió en la pronta aprobación del Código de Salud y destacó la importancia de la resolución tendiente a exigir que se provea de medicamentos a pacientes de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, ya que se trata de garantizar la salud y la vida de los ecuatorianos. Mientras que Fernando Flores, tras recordar que la Constitución garantiza a quienes adolecen de enfermedades raras y catastróficas, atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, por lo que pidió sanciones para las autoridades que no cumplen con la Ley.