Detalles Publicado el Sábado, 08 Agosto 2020

El expresidente Abdalá Bucaram se pronunció este sábado, a través de Twitter, sobre el asesinato del ciudadano israelita que señaló haber vendido insumos médicos a su hijo Jacobo Bucaram, quien es investigado y está prófugo.

"A mí me dijo uno de los israelitas (sic) que los querían matar, y me dijo si no éramos nosotros, yo le dije que era el Gobierno para involucrar a mi familia", escribió el exmandatario.

Señaló que "jamás en la vida era ese nuestro proceder" y dijo que su familia está en peligro y vive un terrorismo de Estado.

Los dos israelíes fueron detenidos en Santa Elena haciéndose pasar por agentes de la DEA (Agencia Antidrogas de los Estados Unidos). La aprehensión se dio a inicios de junio de 2020 y en ese entonces, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que ellos tenían relación con la corrupción en la adquisición y venta de insumos médicos apropósito de covid-19.

Durante la investigación, uno de los extranjeros dijo en una versión que tuvo un encuentro con miembros de la familia Bucaram y más personas, en la casa situada en la ciudadela Kennedy, en Guayaquil. Además que le vendió alrededor de $ 321.000 en cajas de insumos médicos.

