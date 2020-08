El Universo de Guayaquil

Sábado, 08 Agosto 2020

Yaku Pérez Guartambel, prefecto de Azuay, se mantendría como el precandidato a la Presidencia de la República para los comicios del 2021, en representación del movimiento político Pachakutik (PK), pese a la oposición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y su presidente Jaime Vargas.

Mañana arrancan las democracias internas de las organizaciones políticas para elegir sus candidatos a las elecciones y el movimiento indígena las empieza fraccionado.

Ello se evidenció este viernes, luego de que la Conaie resolvió en un consejo ampliado virtual -realizado el jueves- “dejar sin efecto las resoluciones” del 30 de julio de PK, en las que se ratificó a Pérez como su precandidato.

Al contrario, piden que se “respalde a Jaime Vargas y Leonidas Iza (líder del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi) como precandidatos”.

El argumento: “Son compañeros militantes de Pachakutik y dirigentes de trayectoria, cuyo liderazgo en todo el país es innegable”, reseña la comunicación suscrita por Jaime Vargas, Marlon Vargas, presidente de la Confeniae, y Carlos Sucuzhañay, de la Ecuarunari.

Voceros del movimiento indígena que prefirieron la reserva creen que la decisión es una “salida política” de Vargas e Iza, porque no tuvieron el respaldo del consejo nacional de Pachakutik para sus precandidaturas.

La subcoordinadora de PK, Cecilia Velasque, recordó que el 15 de julio se decidió con la Conaie “ir de consenso con un solo candidato a la Presidencia para evitar divisiones, resentimientos y resquebrajamientos. Y cumplimos eso a rajatabla”.

El artículo 58 de su régimen orgánico indica que este movimiento político puede seleccionar a sus precandidatos procurando el consenso, y si no lo hay, se toma en cuenta la candidatura que tenga el mayor apoyo. Y, “quien tuvo el mayor apoyo fue Yaku Pérez”.

La dirigenta afirmó que el pedido para que se deje sin efecto sus resoluciones “no procede” porque “estarían contradiciendo a un voto que dieron para hacer lo que Pachakutik hizo”.

De acuerdo con el calendario interno, Vargas e Iza tenían desde el 23 de julio y hasta la medianoche del viernes 7 de agosto para inscribir su candidatura. El Tribunal Electoral de PK decidirá si los califica. Pérez preveía hacerlo la tarde de ayer.

Pero según Velasque, ya no se podría porque eligieron un precandidato que deberá ser ratificado en las primarias del 22 de agosto. “Ellos tienen todo el derecho de inscribirse, y tuvieron el tiempo para hacerlo, pero no lo hicieron. Tuvieron el espacio en donde exponer que no podemos ir con un solo candidato, sino con dos, tres, cuatro, porque mi candidato es tal persona, y no lo hicieron”, agregó.

En todo caso, la única instancia que puede dejar sin efecto lo actuado por Pachakutik es el Consejo Nacional, que está conformado por 24 delegados de las provincias, las tres delegaciones del exterior, los asambleístas electos, el representante del gobierno local alternativo y once miembros del comité de PK.

Carlos Sucuzhañay, líder de la Ecuarunari, si bien firmó la resolución de la Conaie, aseguró que PK tiene “todas las atribuciones y facultades para proceder con la inscripción de candidaturas”. “Pachakutik siguiendo su procedimiento eligió a Yaku Pérez, y la Ecuarunari apoyó con el voto. Yo apoyé la candidatura de Pérez”, dijo.

No obstante, Iza y Vargas pueden participar e inscribirse, “y si se llega a consenso, bien, y si no, que vayan a las primarias y ahí se resuelva”, anotó.

Javier Aguavil, presidente de la Conaice, no firmó la resolución de la Conaie, porque el consejo ampliado se llevó de forma “forzada y equívoca”.

Reclamó que no se integró a la reunión virtual a delegados de la regional y de otras nacionalidades, pero sí a “seudolíderes que no conocemos”.

A su criterio, la Conaie no presentó en el cronograma establecido a sus candidatos. Incluso narró que Iza participó en una sola reunión –de tres realizadas– y en la que habían “terminado discutiendo”.

“Se ha generado una división, coartan la participación de Yaku y existe una contradicción en las resoluciones. No vamos a firmar una resolución que ha sido trabajada a sus intereses. Yo dejé constancia de que llamé a la unidad y reflexión de cada una de las organizaciones que han velado situaciones personales más que organizativas”, dijo.

El movimiento político convocó a las elecciones primarias este 22 de agosto, las que se harán de forma virtual, y participarán 20 personas por cada delegación. El padrón ya está inscrito y serán quienes ratifiquen a Pérez como su candidato, elijan sus candidatos a asambleístas y parlamentarios andinos. (El Universo)