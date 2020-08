1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 07 Agosto 2020

Fabricio Villamar, asambleísta independiente por Pichincha, reiteró este viernes, que su problema de discapacidad auditiva es de alrededor del 25% y por esa razón no utiliza audífono.

Además, menciona que tiene un problema de espalda. "Esto es lo que es. Mis 2 problemas de salud: auditivo + espalda, suman el 51% de discapacidad que consta en el carné".

"Hay una acusación respecto a la compra de un vehículo de alta gama y no, no es de alta gama, me costó 23.500 dólares. Tengo documentos que confirman mi condición de discapacidad y mucho menos debo pensiones alimenticias”, señaló.

Al ser consultado si lo mejor era renunciar, Villamar dijo que no, porque eso implicaría decir que cometió un delito y no, "no cometí ningún delito".

"Si después de seis meses se demuestra que todas las acusaciones en mi contra no eran reales ¿crees que alguien se va a disculpar? Eso no va a suceder", dijo.