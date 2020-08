1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 07 Agosto 2020

La Comisión Ocasional de Enmiendas a la Constitución, presidida por la legisladora Elizabeth Cabezas, se reunió este viernes 07 de agosto de 2020 para conocer el proyecto de enmiendas que cuenta con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, propuesto por el asambleísta Washington Paredes.

La propuesta del legislador Paredes busca una modificación a la Carta Magna sobre la elección del presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. El parlamentario se refirió a la posibilidad de modificar la Constitución de la República vía reforma o enmienda.

Sobre la propuesta, señaló que ha sido trabajada por varios actores de la Región Insular. Manifestó que en junio se conoció el dictamen favorable de la Corte Constitucional, para enmendar dos artículos, el primero de ellos es el artículo 258, sobre la elección popular del presidente del Consejo de Gobierno, dijo.

Por su parte, Milton Aguas San Miguel se refirió a la aplicación del texto de la Constitución, manteniendo la estructura del Estado en lo referido a la existencia de regiones, además señaló que se debe respetar la condición de Galápagos como distrito especial. El ciudadano insistió en que se reafirme esta condición en la ley. Dijo que no existe autonomía de la Región Insular, por lo que se debe aplicar la Constitución de manera taxativa y no vinculada a las decisiones del continente que no son similares a las de Galápagos.

Entre tanto, Manuel Andrade Vera dijo que se debe dar paso a la elección popular puesto que sería beneficiosa para los intereses de los galapagueños, a través de un proceso de elección popular y no a través de la designación de la autoridad de parte del Ejecutivo. Agregó que los funcionarios designados no conocen la situación de este territorio por lo que que la elección debe ser de personas propias de esta región. El Consejo de Gobierno no ha solucionado los problemas más acuciantes de nuestra población, puntualizó.

Similar criterio expuso Eduardo Véliz, exlegislador de Galápagos, al señalar que dentro del informe de la Comisión Ocasional de Enmiendas a la Constitución, se debe contemplar de manera clara la elección del Presidente del Consejo de Galápagos, y que este debe mantener sus atribuciones y competencias como consta en el artículo 258 de la Carta Magna.

Para Erik Valverde, la designación de autoridades para Galápagos, de parte del Ejecutivo, no han permitido que las decisiones se orienten en solucionar los problemas más relevantes de este territorio. De la misma manera se pronunció Romel Saá, al describir que los principales problemas no se han resuelto ya que el Presidente del Consejo no es un ciudadano de la región puesto que con la vigencia de la Constitución de 2008, se eliminó la posibilidad de elegir sus representantes.