Detalles Publicado el Miércoles, 05 Agosto 2020

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, respondió este miércoles, vía redes sociales, al Secretario de Gabinete de Presidencia sobre sus declaraciones realizadas a un medio de comunicación donde Roldán afirmó que “En Cuenca y Quito empezó la gente a contagiarse más, porque es el proceso natural hasta que la mayoría de la gente no se contagie”.

"No señor Roldán, no es un proceso natural el contagio en Quito y en otras ciudades del país. Tenemos una de las tasas de letalidad más altas de la región. El sistema de salud está colapsado. Pruebas de PCR insuficientes. Definitivamente no es un proceso natural", dijo el defensor.

