1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 29 Julio 2020

Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, que preside Johanna Cedeño Zambrano, aseguró que el sistema sanitario en Quito no está colapsado, pues a pesar que ha aumentado la demanda de pacientes por Covid-19, se ha demostrado que existe la capacidad suficiente para atender los requerimientos de la población.

El Secretario de Estado aseguró que en la capital ha disminuido 10 veces la mortalidad por Covid. De otro lado, explicó que se mantiene un proceso de contagio que no puede ser controlado si no se cumplen las medidas de distanciamiento social y de bioseguridad. “Los contagios van a continuar, no es fácil controlar pero se puede contener, de alguna manera, el incremento en la transmisión del virus; no sabemos cuál será el comportamiento futuro de la pandemia, ningún país el mundo sabe cuál será la tendencia”, añadió.

Zevallos aseveró que Ecuador está haciendo los esfuerzos necesarios a nivel diplomático para que sea uno de los países en acceder lo más pronto posible a la vacuna para este virus. Tenemos contactos para ser beneficiarios del Covax, vacuna eminentemente sintética, que no produciría efectos colaterales.

Así mismo, subrayó que tiene un equipo de 12 expertos que trabaja en recoger las nuevas evidencias científicas que aparecen, respecto de las pruebas de sustancias químicas asociadas con el coronavirus.

El Ministro explicó que la Secretaría de Salud, a través de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), no dará ninguna autorización para el uso de sustancias que puedan afectar la salud de la población, como el caso del dióxido de cloro por más uso ancestral que se le atribuya. “No hay medicamento, ni sustancia que cure el Covid-19”, enfatizó.

Respecto del pago de los estipendios para los médicos posgradistas, el funcionario aseguró que se han enviado los justificativos y el requerimiento necesario al Ministerio de Finanzas, ahora depende de la programación presupuestaria para que esos recursos sean acreditados.

En esta ocasión, los legisladores Johanna Cedeño, Luis Pachala, Karina Arteaga, Jimmy Candell, Carmen Rivadeneira, Ángel Gende y Pinuccia Colamarco, formularon varias inquietudes que, a su criterio, no fueron satisfechas por el Ministro de Salud, por lo cual la Comisión acordó remitir las preguntas -por escrito- a fin de que el doctor Zevallos las responda, en cumplimiento del tiempo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se reservaron el derecho de insistir en una nueva comparecencia del Ministro.

De su lado, Fausto Terán, agradeció al Ministro de Salud y, por su intermedio, a todo el personal de la casa asistencial en la que fue atendido para recuperarse del Covid.

Finalmente, con el voto unánime de los 10 presentes, la mesa resolvió convocar al ministro de Finanzas, Richard Martínez y las demás autoridades relacionadas con la aplicación de la Ley Humanitaria, en lo atinente a la situación de los médicos posgradistas y la estabilidad laboral del personal de salud.