Detalles Publicado el Domingo, 26 Julio 2020

Francisco Carrión, exembajador de Ecuador en Estados Unidos, criticó que algunas autoridades condenen la presencia de buques pesqueros chinos en aguas internacionales pero se queden en silencio ante los sobrevuelos del país del norte.

"Están al borde de violar el límite marítimo ecuatoriano y decir al borde es que no lo están violando; y ahí hay una especie de vacío en la Convemar (...) Están pescando en un lugar donde el banco de peces se movilizan de una lado a otro de ese borde limítrofe. Ahí, yo soy amigo de la negociación bilateral, yo creo que Ecuador debe hablar con China para pedir que esos buques que están depredando, busquen otros caladeros", dijo en entrevista con Pichincha Universal.

Considera que las relaciones con China "son muy buenas", y por ello, cree que una negociación bilateral para pedir que esta flota pesquera China se retire, podría dar resultado.

Asegura que desde julio de 2018 el Gobierno de Lenín Moreno está negociando un convenio específico con Estados Unidos que le permita a ese país sobrevolar Galápagos con puntos de abastecimiento de combustible.

“Estamos en una incoherencia porque por un lado se negocia el convenio específico para sobrevolar y por otro lado desde agosto de 2018 ya están sobrevolando, ahora mismo no le puedo confirmar si lo siguen haciendo porque estamos recluidos, pero hasta el mes de enero en que yo dejé la embajada los aviones seguían sobrevolando sin acuerdo específico, lo cual me parecía que no era lo correcto”, apuntó.