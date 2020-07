El Universo de Guayaquil

Domingo, 26 Julio 2020

María Alejandra Muñoz dice que hay una característica común en los tres momentos en que ha ocupado cargos públicos a lo largo de su trayectoria laboral: eran gobiernos a los que se puede considerar “de transición democrática”. Y afirma que llegó a ellos por su trabajo, de la mano de personas que la conocieron ya sea en su faceta de estudiante o de profesional.

Primero, a los 22 años, colaboró en la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia, en el régimen de Gustavo Noboa, que había asumido el poder tras la asonada militar que derrocó a Jamil Mahuad. Entonces la recomendó el subsecretario Joffre Campaña, quien fue su profesor en la Universidad Católica de Guayaquil.

Luego, cuando tenía 26, llegó al Ministerio de Gobierno, que ocupaba Antonio Andretta, durante la administración de Alfredo Palacio, que subió a la presidencia tras la destitución de Lucio Gutiérrez. Andretta la conocía porque fue compañera de estudios de su hijo Carlos, que casualmente la antecedió en la dirección del Servicio Nacional de Aduanas (Senae) ya en el actual Gobierno, el de Lenín Moreno, del cual ahora, a los 41 años, es su vicepresidenta. La cuarta. Y ella espera ser la última.

A este llegó hace dos años por invitación de Juan Sebastián Roldán, actual secretario general de Gabinete, al que conocía por trabajos de consultoría. Estaba encargada de la agenda del primer mandatario. Y luego pasó al Senae, en el que cuenta que implementó un plan de fortalecimiento institucional que permitió una “reconciliación” con el sector productivo, optimizar procesos y minimizar la corrupción.

Ahora, “soy vicepresidenta en un momento particular en que una pandemia tiene al mundo y al Ecuador en una situación compleja; sin lugar a dudas es reconfortante porque siempre es un honor servir al país, pero es un desafío que requiere mucho compromiso, mucha serenidad, porque atravesamos una circunstancia de mucho sufrimiento para los ecuatorianos”, reflexiona Muñoz en este diálogo con EL UNIVERSO.

¿Le sorprendió que la incluyera en la terna con María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán?

En los últimos meses el presidente me dio algunas responsabilidades adicionales a mi cargo, orientadas a optimización del tamaño del Estado, la sistematización de información para establecer los nudos críticos en instituciones que no permitían que ciertos procesos avancen. Cuando me pidió participar en la terna, realmente fue un reconocimiento al trabajo silencioso y equilibrado de un equipo de gente comprometida.

Inicialmente en la Asamblea se habló de devolver la terna porque no había apoyo para ninguno, pero luego las fuerzas políticas, incluyendo a los correístas y socialcristianos, se inclinaron por elegirla a usted. ¿Pero se imaginó que llegaría? Porque usualmente se selecciona al primero de la terna.

La ley y la Constitución son el marco que como sociedad pactamos respetar. Y estas establecen que el presidente envía una terna, y si hay tres candidatos es por los eventos políticos que usted menciona. Lo que yo destaco es que el 17 de julio hubo un ejercicio democrático. La terna fue legal y constitucional; tenía todas las condiciones para ser votada... La Asamblea tomó una decisión libre. Me sentí honrada de integrarla desde el primer día y tenía claro que cualquiera podía llegar. Mis participaciones en otros Gobiernos siempre han tenido un sentido democrático muy alto...

En las ocasiones anteriores usted era un personaje “secundario”. Ahora es la vicepresidenta.

En el recorrido del ser humano nada es desperdicio, es un aprendizaje. Mi profesión la he construido desde todos los ámbitos, dándole perspectiva humana, social, de derechos, y de riesgos y de crisis, de meter calma donde hay torbellino, luz donde todo está oscuro y dar paz para resolver problemas.

El presidente le ha hecho tres encargos: facilitación del comercio exterior y fortalecimiento aduanero, el seguimiento a los objetivos 2030 y mejoras a los procesos de adopción y la atención a las personas con enfermedades catastróficas. ¿Qué hará en cada una de ellos?

Hay tres paraguas muy interesantes en estas delegaciones: el primero tiene que ver con el sector productivo, del cual depende la reactivación económica, que hoy no puede detenerse por ninguna posición burocrática; por eso se va a replicar el modelo de la Aduana en otras instituciones clave donde todavía nos queda un tramo importante por recorrer, como INEC, Arcsa, Ministerio del Ambiente, vamos a hacer que las cosas pasen para un pequeño o mediano empresario o emprendedor. Segundo, la agenda 2030 es un compromiso del Ecuador con el mundo, allí vamos a definir en qué nos vamos a enfocar: tres o cuatro pilares, nos estamos reuniendo. Lo tercero es la parte más capilar, lo social, y que tiene que ver con lo más puro que tenemos: la niñez. Cuando hablo de la ética, de amar y servir, no podemos dejar de pensar en los niños. En esta situación del COVID-19, a pesar de trabajar en varios frentes, se ha invisibilizado a otros... En esa línea, el más pobre de los pobres es el que carece de lo básico, y lo más básico es la salud y la familia; así que estos dos temas se tratan de la niñez enferma y sin familia, esos pobres de los más pobres están ahí, esperando su momento en medio de tantas prioridades. Y el presidente ha dicho que este es su momento. En una frase, las tres delegaciones buscan aligerar el peso al que más lo necesita, porque estamos en un momento complicado económica y sanitariamente y que no va a pasar en corto plazo... Por lo tanto, debemos volver al ser humano.

¿Usted cree que es necesaria la figura del vicepresidente?

Es bien importante y me regreso a la democracia. La función principal del vicepresidente es la garantía de la democracia, más aún en países donde todavía necesitamos madurarla. Que adicionalmente a eso deba tener delegaciones específicas es algo correcto, porque si no tendríamos a un funcionario que estaría en todo y nada.

En su discurso de posesión usted habló mucho de la ética, del combate a la corrupción, ¿desde la vicepresidencia usted puede aportar a eso?

Una de las formas de luchar contra la corrupción y de generar espacios de ética es que el propio Estado no provoque procesos tan complejos que no sean asequibles al ciudadano, es uno de los focos. Cuando uno lucha contra la corrupción hay que entender lo que quiere el ciudadano, hay quienes tienen todo para acceder a procesos y otros no. Lo más importante es identificar dónde está el mayor interés en este momento, es en la reactivación productiva y sanarnos. Y en términos de reactivación cuáles son aquellos procesos detenidos y que pueden ser espacios de cultivo de la corrupción. Porque la corrupción no es de lo grande, todos podemos ser motor de transparencia o corrupción, en el momento que me paso un semáforo en rojo estoy siendo motor de corrupción, cuando a la mayoría de ciudadanos los servimos más fácilmente rompemos un sinnúmero de capas de corrupción, la lucha de la corrupción se resuelve de a poco.

¿Y usted sí se quedará hasta el final del Gobierno?

Ese es mi compromiso con el país. (El Universo)