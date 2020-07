1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 24 Julio 2020

Las bases del Movimiento de Unidad Plurinacional de Pachakutik provincial de Cotopaxi proclamaron a Leonidas Iza precandidato a la Presidencia de la República. Iza representa el ala más radical del movmiento indígena,

"No queremos políticos foráneos que se encarguen de nuestro proyecto", "la política no puede ser sólo de correistas y no correistas", "no caigamos en la desesperación electoral", dijo.

Iza, actual presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), agradeció a 30 organizaciones que lo nominaron como precandidato.

También denunció el “latrocinio de los grandes grupos económicos” y negó que sea afín al correísmo. Además, anunció que en los próximos días se publicará un libro sobre el levantamiento indígena de octubre del 2019, en donde Iza fue uno de los líderes.

Iza pidió a las autoridades de Pachakutik que se respeten los procesos internos y que la definición de la candidatura no sea únicamente por los acuerdos y “componendas” entre dirigentes.