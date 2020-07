El Telégrafo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Domingo, 19 Julio 2020

La votación en la Asamblea Nacional para designar al cuarto vicepresidente del Gobierno, el viernes pasado, puso en evidencia los acuerdos políticos para frenar la elección de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Durante el transcurso de la semana se le acusó de manejar los votos en el Parlamento, de repartir cargos a cambio de los mismos, entre otras cosas.

El Partido Social Cristiano (PSC) encabezaba la oposición, pues la legisladora Cristina Reyes presentó la moción que pretendía que la terna, que encabezaba la ministra Romo, fuera devuelta al Ejecutivo.

La votación de este pedido alcanzó 83 votos a favor.

Los bloques que apoyaron la propuesta fueron CREO, Revolución Ciudadana e incluso independientes.

Pero la votación que más esclarece cómo están las alianzas políticas en el Parlamento fue, precisamente, cuando se mocionó la candidatura de la Ministra.

Con 87 votos en contra el pleno rechazó la posibilidad de que Romo sea vicepresidenta; incluso desde la bancada del oficialismo se contabilizaron 1os votos.

A estos se suman los votos a favor del no de los bloques independientes (BIN y BADI), que sumaron siete abstenciones y 24 votos en contra.

CREO, Suma y los legisladores independientes formaron un bloque que logró más de 40 votos en contra, puesto que al mismo se sumaron los asambleístas de RC, con 27 votos a favor del no.

A nivel del juego político ¿qué refleja esta votación? Para la analista política y militante feminista Silvia Buendía, la votación en contra de Romo lo que provocó es que todas la teorías sobre el manejo de la Asamblea por parte de la Ministra se cayeran.

“Quedó meridianamente claro que esto no es así, que a cambio de votos entrega prebendas, hospitales, etc. Sobre todo quedó claro que no la quieren como vicepresidenta, se desbarata la teoría de que ella es la repartidora de la Asamblea o que compra votos”, resalta.

El analista político César Ulloa, por su parte, considera que el Gobierno estaba consciente de que la ministra de Gobierno no sería elegida, aunque mencionó que esta votación, a nivel político, le viene mejor.

Al ser ministra de Gobierno y estar al frente de la estrategia política en este último año de la presidencia de Lenín Moreno, el ser vicepresidenta le podía restar más capital político. Tanto ella como Roldán tienen un desgaste muy fuerte, que es normal en cualquier periodo gubernamental y las crisis”, reconoce.

Para Ulloa, no se trata de teorías sobre el manejo de votos en el Legislativo, pues cree que una cosa es negociar en términos de llegar a acuerdos para reformular leyes o el presupuesto y otra cosa distinta es tener votos para ser vicepresidenta.

El Legislativo posesionará a María Alejandra Muñoz

Esta semana el Parlamento ecuatoriano posesionará de manera oficial a la nueva vicepresidenta de la República. La segunda mandataria será posesionada una vez que entregue el cargo de directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

Muñoz, entre sus nuevas funciones, estará a cargo de sectores y programas: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, coordinación del Diálogo Nacional, coordinación de los gabinetes: Sectorial, Económico y Productivo, Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, de los Social y de Seguridad.

Muñoz es la tercera mujer en la historia política del país en ocupar este cargo. Además será la cuarta vicepresidenta en acompañar al actual Jefe de Estado. Lo hará en el último año de gestión.

Fue en la periodo de Muñoz cuando el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) denunció al Ministerio de Salud sobre la emisión de siete mil carnés de discapacidad. (El Telégrafo)