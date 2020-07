1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Publicado el Sábado, 18 Julio 2020

La epidemia de coronavirus desnudó las debilidades del sistema sanitario ecuatoriano y también los agujeros por los que había penetrado la corrupción en la gestión hospitalaria del país. Varias investigaciones desvelaron tramas por sobreprecios y una de ellas ha irrumpido hoy en la Asamblea Nacional y en la elección del cuarto vicepresidente que tendrá el Gobierno de Lenín Moreno. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, que encabezaba la terna para ocupar ese cargo, es mencionada varias veces en una conversación entre dos asambleístas implicados en un caso por delincuencia organizada que conecta la corrupción en hospitales con un presunto reparto de apoyos.

“Ella da los espacios”; “ella tiene que saber que esto se puede volver un tsunami incontrolable”; “hablan de plata, hablan de presionar a María Paula”. Son algunas de las menciones explícitas que recogen las siete páginas de transcripción que ya constan en el expediente del fiscal y que han incrementado la crispación con vistas a la votación de este viernes. A los cuestionamientos políticos y la falta de apoyos cosechados por la lista de tres nombres propuesta por el jefe de Estado para ocupar la vicepresidencia, la revelación añadió crispación a la postulación de la ministra, que finalmente no accedió a ese cargo. El diálogo, revelado un día antes de la votación, la situaba a ella como la persona que autorizaba las supuestas prebendas.

“Es un ataque dirigido a evitar mi designación como vicepresidenta”, respondió Romo a EL PAÍS antes de la votación en la que fue no designada la ministra sino la directora de la Aduana, María Alejandra Muñoz. “Usan una investigación que yo misma impulsé desde hace meses y pretenden involucrarme por una supuesta conversación en que mencionan mi nombre. Por cierto en la conversación no dicen que he cometido ninguna falta ni que he sido parte de nada de lo que se investiga”, matizó. Niega, además, que haya una asignación de cargos o influencias más allá de las sugerencias propias de su puesto. “Me mantengo en lo que he dicho y que es real: con políticos, empresarios, sociedad civil, tratamos muchas veces los perfiles o nombres para una designación. Pero son comentarios, consultas... De ninguna manera, una gestión de cargos o un intercambio de nada”.

Los dos legisladores que fueron grabados, según la pericia de Criminalística, son Daniel Mendoza, imputado y en prisión preventiva, y Eliseo Azuero, vinculado hoy al mismo proceso por petición de la Fiscalía. Este último ha desmentido la acusación y asegura que la conversación ha sido “fraguada”. Lo que se cuenta en la transcripción aboga por la teoría fiscal sobre una red delincuencial que conecta el reparto político de hospitales a cambio de los votos de los legisladores.

“Esa es la fortaleza que yo tengo: María Paula. Y decirle: María Paula, yo sé que todos los de la Comisión han tenido sus espacios, todos, y yo te puedo garantizar que en cualquier juicio político, así nos manden a la mierda, yo los puedo cagar. Ahí tú me conoces, yo he salvado a gente hasta de que los vayan a gatillar [disparar], porque hasta esa gente tengo en el país”, dice Azuero, según la pericia policial. A lo que Mendoza responde: “Si pero hay que meterle la presión política. Que ella tiene que saber que esto se puede volver un tsunami incontrolable”.

Los dos políticos se pusieron en contacto, de acuerdo con la indagación, días después de que un asesor del primero fuera detenido por la policía e implicado en lavado de activos en un operativo en el que se incautaron 1,7 millones de dólares en efectivo. Entre los dos casos abiertos por la misma trama -delincuencia organizada y lavado de activos- hay al menos una quincena de involucrados que incluyen al contratista del hospital de Pedernales, al fiscalizador del hospital de Bahía de Caráquez y al exdirector del Servicio Nacional de Contratación de Obra. Todos ellos están en prisión preventiva por presuntas irregularidades en la reconstrucción de los hospitales que asoló el terremoto de 2016 en la provincia costera de Manabí.

El problema, ñaño [hermano], y la razón por la que te dije ‘vamos a conversar en persona’ es que básicamente estos manes [hombres] que están dentro primero están súper nerviosos, porque aparentemente decían que se los iba a dejar solos.

Eso no vamos a hacer.- Ya. Entonces, el mensaje era que supuestamente iban a hablar y que iban a nombrarme a mí, iban a nombrarte a ti. O sea, nerviosos...

En esa parte de la conversación, el oficialista Mendoza le cuenta a Azuero, de la bancada de minorías, que en la investigación consta otra grabación entre los primeros detenidos del caso donde se menciona una entrega de dinero a legisladores. “Ahí ellos dicen que supuestamente la plata es para un grupo de asambleístas. Eso están en las escuchas, dicen”. El otro le responde que eso debe demostrarse. Como conclusión, los dos políticos hablan de recurrir a María Paula, una referencia a la ministra de Gobierno que ella misma ha admitido al despejar la acusación.

“Que no se equivoquen conmigo ni los implicados ni sus abogados. Ni ahora ni nunca he respondido a presiones ni chantajes. Que no pretenda ahora Mendoza defenderse acusándome. Yo soy la denunciante y él el denunciado”, atajó Romo tras desvelarse el diálogo en el que además mencionan a otros cinco asambleístas, incluido el presidente del Legislativo. (El País de España)