Detalles Publicado el Viernes, 17 Julio 2020

Jorge Luis Ortega, abogado del asambleísta (BADI) Eliseo Azuero, revela que la conversación con Daniel Mendoza es del 26 de junio, fecha en que el exlegislador ya tenía prisión preventiva.

Asegura que “Daniel Mendoza busca embarrar a otros funcionarios” para buscar una rebaja y calificó el audio como fraguado y forzado.

En un comunicado en redes sociales, Azuero dijo que la transcripción de supuestos audios que circulan en los medios de comunicación, no se apegan a la verdad y "lo probare las veces que sean necesarias ante las autoridades".

"Sin lugar a duda la intención clara y evidente, es desacreditarme ante la ciudadanía e involucrarme en una trama de corrupción en la que no he sido ni seré participe", dijo.

Señala que sea cual fuere el desenlace de la audiencia, "sostendré mi inocencia y probare que no he recibido un centavo mal habido ni he formado parte de una organización delictiva como pretenden involucrarme, pues mis principios, mis creencias religiosas y el amor a mi pueblo y mi familia, me lo prohíben".