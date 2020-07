1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 16 Julio 2020

La asambleísta independiente, Mae Montaño, considera que el acuerdo es que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ingrese por el denominado 'Ministerio de la Ley' a la Vicepresidencia.

En entrevista con Sonorama, explica que si la Ley y la Constitución "no tuvieran tantos vacíos legales" no hubiese paso a la interpretación de que si los candidatos a la terna deben o no renunciar.

"Jamás se pensaría que una Asamblea tendría que designar a 4 o 5 vicepresidentes (...) Esta es un jugarreta politiquera de un Gobierno que no tiene respeto por el pueblo ni por la Asamblea (...) Un Gobierno que se acostumbró a tener en el Legislativo a alguien que mueve las piezas, recordemos que César Litardo está ahí por María Paula Romo", dijo.

Al momento solo el bloque de Alianza País ha dejado en firme que apoyará a Romo, la Revolución Ciudadana, Creo y el PSC han asegurado que no darán su voto a ninguno de los tres nombres.