Detalles Publicado el Martes, 14 Julio 2020

Arturo Moscoso, abogado y politólogo, señaló -este martes 14 de julio- que en el Ecuador hay una sociedad "insatisfecha" con el sistema político.

Menciona que existe una percepción de corrupción alta y alrededor del 80% de los ciudadanos creen que todos los políticos son corruptos. "Los candidatos populistas con discursos confrontadores calan", dijo en entrevista con Radio sucesos.

"El tema no es si hemos aprendido o no, el tema es que no hemos hecho para evitar envolvernos con discursos populistas. Iván Espinel propuso cortarles la mano a los corruptos y en la actualidad, a él se le aplicaría su propuesta", dijo.

Dice que no se puede anticipar lo que vaya a suceder en las próximas elecciones. "Tener un 15% de aceptación como candidato a presidente es bueno, porque recordemos que tenemos un alcalde que ganó con el 21.3%, pero (...) todo puede suceder".