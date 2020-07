El viernes será la audiencia de formulación de cargos

Publicado el Lunes, 13 Julio 2020

La audiencia de formulación de cargos será el próximo viernes 17 de julio. La Fiscalía General del Estado pedirá la vinculación del asambleísta Eliseo Azuero, representante por la provincia de Sucumbíos. La razón: la Fiscalía tiene un audio que compromete al legislador.

Azuero es miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Al legislador lo vinculan con el caso de delincuencia organizada por el cual es investigado el exasambleísta Daniel Mendoza, que se encuentra detenido en la Cárcel 4 de Quito.

Hoy (lunes) Eliseo Azuero rindió su versión -vía telemática- dentro de la instrucción fiscal. "No sabemos de qué se trata de qué audios hablan, ni nada Lo único que sabemos es que la Fiscalía no nos informa de qué audios está hablando, no sabemos, y sin la información no podríamos decir qué es lo que vamos a hacer".

Peritos de Criminalística buscan cotejar las voces de Azuero y Mendoza. (jtr)