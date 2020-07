1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 13 Julio 2020

Jorge Ortiz, periodista y analista político, dice que la terna que envió el presidente no le ayuda mucho a fortalecer su imagen. "No podemos desmerecer las capacidades que pueden tener las tres personas que conforman la terna (...) pero políticamente hablando, no le hace bien al gobierno".

Sin embargo, señala que incorporar a Caridad Vela le ayudará mucho a la comunicación del gobierno.

Recordó que durante los últimos años la comunicación no ha sido la mejor, "pero Caridad Vela maneja bien el tema comunicacional y puede brindar un nuevo aire".

Sobre las elecciones del 2021, señala que hay posibles candidaturas que no tienen la menor posibilidad de ganar, y podrían enlodar el panorama electoral.

Sin embargo, "podríamos vivir el penoso fenómeno Yunda que hoy (...) #uito lo padece. Nos seguimos encantando con políticos de tarima".

"Considero que el único requisito para ser candidato del correísmo es ser una persona que venere y obedezca a Correa. Los nombres que se mencionan como posibles candidatos son Pierina Correa, Jairala y Jalkh, pero a mi parecer son nombres descartables", apuntó.