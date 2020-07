1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 13 Julio 2020

El empresario y líder del partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), Álvaro Noboa, anunciará el 28 de julio, si aceptará o no la candidatura a la Presidencia de Ecuador.

Así lo afirmó en sus redes sociales, donde también explicó-el 9 de julio- que el Tribunal Electoral -en estos momentos- están discutiendo si el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante esta listo para poder participar en las elecciones.

"Claro que está listo, lo hemos argumentado varias veces pero parece que la sombra de la corrupción, del fraude, del narcotráfico siguen envolviendo al Estado del Ecuador. Ya fui elegido Presidente en 1998 y en el 2006; pero no me entregaron el poder, por lo tanto, percibo claramente como hombre inteligente, que van a hacer que se repita el 98, se repita el 2006 y no respetar la voluntad popular", dijo.

De igual manera, seáló que el país aunque necesita "mucho de mi ayuda" no puede salir adelante mientras todo el pueblo ecuatoriano no entierre a los corruptos, no entierre a los narcotraficantes y no entierre al sistema electoral que hace tanto daño al país.