Detalles Publicado el Lunes, 13 Julio 2020



Javier Altamirano Sánchez, alcalde de Ambato, anunció este domingo-a tráves de Twitter- que dio positivo para el virus covid-19.

“Cumpliré desde hoy el asilamiento y me alejaré de las calles”, señaló Altamirano, al tiempo que indicó que continuará su trabajo a través del monitoreo para que todas las dependencias municipales estén funcionando.

“El compromiso de seguir con fe y misión para sacar adelante a todos los ambateños, no he descansado y no pienso bajar la guardia”. También pidió a los ciudadanos que hagan lo mismo, que tomen todas las precauciones, y cumplan las medidas de bioseguridad para evitar nuevos contagios.

Seguiré trabajando por el bienestar de todos los ambateños.#AmbatoContraElCovid19 pic.twitter.com/ooJFpjdlxS — Javier Altamirano (@jfaltamirano63) July 13, 2020