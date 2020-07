1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 10 Julio 2020

Homero Castanier, asambleísta de CREO, cuestionó los actos de corrupción que se han hecho públicos en el tema de mal uso del carné para personas con discapacidad.

Al respecto dijo que gracias a Dios no tiene un carné, "soy sano", pero no hay familia en el país que no tenga una persona con esa situación, por lo que los "pillos que han obtenido el documento trucho, fraudulento, haciéndose pasar como discapacitados", tienen que ser sancionados con cárcel.

"El carné es un derecho para quien lo necesita y es un delito haberlo obtenido fraudulentamente", expresó.

Reprocha que esta tema haya golpeado hasta la Asamblea Nacional pero pide que no todos los legisladores sean metidos "en un mismo saco".

Sobre la renuncia de Otto Sonnenholzner a la Vicepresidencia de la República, dijo que es un caso curioso porque siempre se han cambiado ministros, pero tener cuatro vicepresidentes en un periodo presidencial "es algo para asombrarse". Ante ello, considera que se debe terminar con la inestabilidad, "necesitamos un vicepresidente que supla al presidente en estos momentos que vive el país".

Para Castanier, la votación para conocer el nuevo segundo mandatario podría darse entre lunes o martes.