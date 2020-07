1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 09 Julio 2020

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, anunció que la desconfianza en el organismo electoral “está determinada por las encuestas que establecen que cerca del 87% de los ecuatorianos desconfía de la gestión de quienes presiden la institución”.

Asimismo, señaló que hay situaciones que aún no se han resuelto en el CNE para las Elecciones 2021, por ejemplo: no se decide qué sistema de votación se va a usar y tampoco se ha definido el presupuesto. "No se puede tomar decisiones a último momento".

"Yo no pongo en tela de duda la voluntad de los 5 consejeros por trabajar. Lo que llama la atención es el hecho de que muchas decisiones que se toman no se ajustan al sentido común", dijo.

Confesó que, por ser un consejero de minoría, “desconoce” ciertos aspectos de la organización electoral y aseguró que existen atrasos “significativos” en el área informática.

"El consejero Luis Verdesoto y yo cuestionamos la falta de acciones en el CNE, o en su defecto que las decisiones que se toman sean solo compartidas entre los consejeros de "mayoría" para luego votar en el Pleno CNE sin argumentos"; subraya.