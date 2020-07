En juicio por secuestro de Fernando Balda

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 07 Julio 2020

Fernando Balda ha comentado hoy en el programa "Al Día" conducido por el periodista Carlos Vera, en Max Tv OnLine, que Pablo Romero Quezada, ex secretario nacional de Inteligencia (Ex Sanain) y sindicado como uno de los artífices en el secuestro de Balda en Bogotá, en el 2012, rompió el silencio al mencionar al ex ministro del Interior, José Serrrano dentro de la causa. En este juicio el expresidente Rafael Correa tiene boleta de captura y se encuentra prófugo.

Balda recordó que Pablo Romero, a través de su abogado, nos dijo que se iba a acoger al derecho al silencio, pero anoche -alrededor de las 21:30- en la audiencia decidió romperlo.

"Pablo Romero de alguna manera comienza a increpar el proceso, a decir que por qué solo a él, si dentro de esto está José Serrano en la escala de mando y comienza a explicar que Serrano era el ministro del Interior que mandaba sobre la Policía y la Inteligencia, si Serrano mandaba sobre la Dirección de la Policía que emite los cheques y los dineros que usó Chicayza, si Chicayza era cercano a Serrano, si hay grabaciones de conversaciones entre Serrano y Chicaiza, es ahí dentro de ese contexto se refiere a José Serrano, Romero dice: Aquí no estamos procesados todos lo que debemos estar, el único que no debería estar es precisamente el que no está, refiriéndose a Serrano".

Ayer el Tribunal de Corte Nacional reinstaló la audiencia de juicio en contra de Pablo Romero por su participación en el secuestro de Fernando Balda. La Fiscalía concluyó presentación de su pruebas. La reinstalación será hoy, martes 14 de julio (8:00).

Balda, miembro del movimiento Libertad es Pueblo, indicó que el próximo 9 de julio anunciará si terciará o no en las próximas elecciones presidenciales. (Max TV Online) (jtr)