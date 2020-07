1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 02 Julio 2020

El asambleísta Fabricio Villamar, a través de un vídeo en Twitter, ofrece disculpas ante las críticas por poseer un carnet de discapacidad y que ha importado un vehículo con exoneración de tributos en enero de 2020. "Les pido disculpas a quienes han confiado en mí y se sienten defraudados".

Asimismo, pidió al ministro de Salud, que realice una reevaluación de su condición física. "Esto dará legalidad a lo que he hecho".

Explicó que hace 25 años tuvo un accidente, el cual dejó secuelas en la espalda, lo mismo hace 14 que tuvo otro accidente de moto. Estas eventualidades le han ocasionado que paulatinamente vaya perdiendo el oido.

"Quienes me conocen saben de esto (...) Saben que me toca poner subtitulo en las películas, así sea en español", dijo al tiempo que explicó que desde hace tiempo pudo pedir un carné de discapacitado, pero no lo hizo por la autonegativa a lo que le ocurría.

Dice que el año pasado tomó la decisión y se le otorgó dicho carné, con este hizo la importación de un vehículo (camioneta de 23 mil dólares), el cual-asegura-ha pagado debidamente sus impuestos.

"No es un vehículo de lujo, no es un Maserati, es una camioneta de trabajo (...) Otra cosa que he visto que han ventilado la pensión de mi hijo (...) A mi no me van a seguir atacando y menos las personas a las que he fiscalizado", dijo.

