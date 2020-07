1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 02 Julio 2020

La Contraloría General del Estado, a través de un comunicado emitido este jueves, informó que varios juzgados de Ecuador desestimaron diez acciones de medidas cautelares, interpuestas contra el informe que recomienda al Consejo Nacional Electoral (CNE) eliminar a los movimientos Fuerza Compromiso Social (correísmo), Libertad es Pueblo, Podemos y Justicia Social, tras hallarse irregularidades en su proceso de inscripción.

"Los magistrados argumentaron que la Contraloría es la autoridad competente para emitir este acto administrativo, en apego a las facultades que la Constitución le otorga. Los fallos señalan que las labores de control público no constituyen una injerencia en las actuaciones del CNE, puesto que la Contraloría debe vigilar el respeto al marco legal vigente en las gestiones administrativas, financieras y operativas de las instituciones que utilizan recursos estatales. Además, mencionan que las recomendaciones no causan un daño irreversible a los derechos constitucionales de elección, más aún cuando el pleno del CNE no las ha aplicado", dijo el ente de control.

Asimismo, anunció que continuará con los procesos administrativos y sancionatorios para que en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE) "consten únicamente aquellas que, al momento de su inscripción, cumplían con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley".