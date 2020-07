1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 02 Julio 2020

La asambleísta por Alianza PAIS, Elizabeth Cabezas, rechazó las denuncias en contra de su esposo, Javier Vaca, por poseer un carnet de discapacidad y beneficiarse de los derechos que este le otorga; los cuales reconoció que han sido utilizados para la importación de vehículos.

La legisladora emitió un comunicado mediante redes sociales. En el que rechaza las publicaciones que "generan desinformación y odio".

En el comunicado menciona que su esposo tiene el carné Nº 156 otorgado por el CONADIS."Su discapacidad la tiene desde el año 1989, producto de un accidente de tránsito".

Denunció que hay una red de corrupción en la ciudad de Guayaquil que ha emitido los certificados de discapacidad aparentemente para personas que no tienen ninguna discapacidad y agregó que “es un tema que tiene que ser tratado con la sensibilidad y responsabilidad del caso”.

“Los carnets no se sacan con la facilidad que parece que en Guayaquil los otorgan (...) Es un tema muy sensible. Hay mucha gente que tienen en sus hogares gente con discapacidad a quienes no se les está beneficiando con los derechos de la Ley”, dijo en una entrevista con Notimundo.