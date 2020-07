El asambleísta Fabricio Villamar ha reconocido que padece de una discapacidad auditiva y que también importó un vehículo de 23.500 dólares y que ha pagado todos los impuestos correspondientes. Este tuit del legislador responde a otro trino del sitio web La Historia que publicó que el asambleísta con carnet de discapacitado registra la importación de un auto con exoneración de tributos. (jtr)

Esto es cierto a medias. Tengo una discapacidad auditiva? Si. Quienes me conocen lo saben, no es nueva. Por eso tengo un carnet. Importé un vehículo de 23.500, y he pagado los impuestos correspondientes. Con gusto me someto a una reevaluacion. https://t.co/YgUJ6A0QGj pic.twitter.com/wKXrmsyHo2