Detalles Publicado el Lunes, 29 Junio 2020

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, a través de Twitter, afirmó este lunes 29 de junio, que "es imposible mantener un aislamiento total por más tiempo".

Dijo que el virus no se va a ir y debemos aprender a convivir con el, desacelerando su propagación con higiene, disciplina, respeto a las normas vigentes y uso de mascarilla. "No habrá medida que resulte si no seguimos ese camino".

