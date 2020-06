1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 26 Junio 2020

El retiro de Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano (PSC) y exalcalde de Guayaquil, vuelve inevitable la postulación del vicepresidente Otto Sonnenholzner.

Así lo afirmó el conocido periodista, Carlos Vera, a través de Twitter, donde también expuso que: "Ya hay fiesta en todos los presidenciables con menor opción porque ahora creen tener la primera. Las preferencias no se mueven así".

Además, indicó que Ecuador debe pasar 11 meses más con "un presidente que se niega a rectificaciones profundas desestabiliza. Criticarlo solo impide que empeore".

"Todos plantean salidas de aquí a 11 meses; ninguno allana el camino para llegar a ellas", dijo.

De igual manera, indicó que Correa cayó de 20 - 22 % a 15% tras usar la pandemia para destrozar a medio mundo y no ayudar a nadie. "No fue invencible, sino con fraude. No será invencible sino con fraude".

