Detalles Publicado el Viernes, 26 Junio 2020

Marcela Holguín, asambleísta de Pichincha por la Revolución Ciudadana, señala que por el artículo 169, numeral 6, del Código de Trabajo, han sido 17 mil contratos cesados, porque no estaba bien determinado o delimitado qué significa fuerza mayor o caso fortuito y las empresas mal ultilizaron este artículo.

"No hay que satanizar a las empresas porque no todas han hecho las cosas mal. Si las empresas no tiene liquidez y su única opción es despedir, despidan pero no paguen liquidaciones de miseria", dijo.

Por otro lado, considera qué hay dos soluciones para salvar al IESS:

1. El aporte del 40% por parte del estado ayudará significativamente a las finanzas del

IESS.

2. Combatir la corrupción porque no es justo que se estén robando la plata de los ecuatorianos.

"No podemos permitir que se les perjudique a los afiliados metiéndoles la mano al bolsillo y no podemos permitir que sean nuevamente quienes hagan frente en la crisis. Ellos no son culpables, son victimas del mal manejo de la economía de este gobierno", dijo.