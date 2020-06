Luego de haber grabado un vídeo de opinión sobre el alcalde de Quito, Jorge Yunda, 'Radio Visión' le cancela su espacio de entrevistas en el programa 'Andrés el mono' al periodista Andrés López. "Parece que el periodismo ya no solo incomoda al poder sino también a ciertos medios".

La justificación sería, que el periodista, en su vídeo que revela el -tan negado- vinculo familiar de Yunda con Cristián Hernández Yunda, colocó un logo de la emisora.

Resulta que López, en su vídeo, rememora un programa de Teleamazonas, donde Janeth Hinostroza, le consulta al burgomaestre-cuando era asambleísta- quién es Cristián Hernández Yunda y el dice: es un pariente, un abogado (...).

"Para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el alcalde de Quito", fue el mensaje que acompañó el audio visual.

"Para el más reciente video de la noche , por respeto a la ciudadanía adjunto certificado público de que no tengo familiares en la administración municipal, ya dejen dormir", dijo Yunda en su cuenta de Twitter en respuesta al vídeo de López.

Comunicado de Andrés López tras su salida:



• ¿Alguien puede creer que Radio Visión cancela un programa por un logotipo?

Un espacio de opinión en el que armé un video de combate a la corrupción ¿debí acaso poner el logo de Ecuavisa o de CNN?

• Que "el único que hace editoriales es Diego papá" me parece bien, pero ¿nadie escuchó que durante dos años hice editoriales todos los días?

Parece que el periodismo ya no solo incomoda al poder sino también a ciertos medios.

Algunas entrevistas yo comentarios incomodaron a Diego papá, por ejemplo, me llamó a decir que no fuera tan duro con el Pte. Moreno. Diego hijo, en la misma línea, formuló advertencias precisas: que recuerde "la línea editorial" que si quiero "continuar en Radio Visión será bajo las directrices del medio". Le pregunté si pretendía coartar mi trabajo, respondió que "coartar" era un término inadecuado. ¿Cuál sería entonces...?

Hablemos claro, ¿me contrataron como conductor deportivo, locutor comercial o para hacer farándula? Soy periodista y no veo forma de hacer otra cosa, no sé qué esperaban ¿que calle? ¿que pregunte tonterías? ¿que dore la píldora?

Si un medio de comunicación mezcla intereses económicos-políticos con periodismo, tendrá recursos asegurados pero una línea editorial tibia y comprometida.



La comunicación final con Diego papá me desconcertó. En tono afectuoso mezcló ideas disímiles: entre la historia del logotipo y la admiración a mi trabajo; entre "yo soy democrático y el único que hace editoriales" y "no sabes cuánto te apreciamos." Cerramos pronto, de lo contrario, seguro me invitaba una cerveza.

Estoy convencido que laboralmente no le fallé a Radio Visión, tanta confianza le tuve que incluso nunca firmé contrato. Aún creo en la palabra de las personas, bueno, de ciertas personas...

E.n, lo realmente importante es el oyente que me privilegió con su sintonía, para cada uno de ustedes iun apapacho, gracias! En dos años subimos del puesto 7 al 2. (Te salvaste Andrés Carrión, ya estaba cerca Wyj.,)

Mi familia siempre ha dicho que digo las cosas sin filtro. Es más, ayer me lo dijeron otra vez, pero saben que, nada es más grato en la vida que ser consecuente con los principios y uno de ellos es decir las cosas sin ambages porque no se transa con la ética, porque mi fuero interno dice que es lo justo y siento orgullo por ello.

Andrés"