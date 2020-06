1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 23 Junio 2020

Este martes, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, el ministro de Transporte y Obras Públicas, MTOP, Gabriel Martínez, el gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador, BDE, Carlos Julio Jaramillo, cumplieron varias actividades en Morona Santiago, donde se entregó financiamiento a seis cantones de esta provincia oriental y se articularon acciones en temas de vialidad y salud.

La jornada inició con un recorrido en la zona afectada por el desbordamiento del río Upano, que produjo el colapso de un tramo de la vía Macas – Puyo. “Los gobiernos local y central están trabajando juntos en una solución provisional para recuperar la conectividad con seguridad”, dio a conocer el Vicepresidente.

“De modo emergente trabajamos en el relleno vial en el acceso occidental al puente para habilitar la circulación”, explicó el ministro Martínez. Según informó el MTOP, también se realiza el dragado del río y limpieza de la playa.

Por su parte, el prefecto Rafael Antuni reiteró la importancia de unir esfuerzos para reconstruir la carretera, “situaciones como estas nos obligan a colaborar entre todos con maquinaria, recursos humanos y técnicos con el compromiso de arreglar este tramo”, indicó.

Posteriormente, las autoridades participaron en la entrega de USD 15.8 millones por parte del BDE para los municipios de Huamboya, Gualaquiza, Sucúa, Limón Indanza, Taisha, Morona y la Prefectura.

Los fondos, que beneficiarán a 135.318 habitantes, permitirán financiar la compra de maquinaria, construcción de parques, sistemas de agua potable, mercados y centros comerciales, mejoramientos de calles, estudios de sistemas de alcantarillado y el equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Macas.

El vicemandatario reiteró el compromiso de aportar al desarrollo del país, “soy un ciudadano que tiene la oportunidad de servir y junto con el BDE visitamos las ciudades, apoyamos principalmente con recursos para que hagan obras que cambien la vida de la gente, sobre todo con infraestructura básica, uniendo fuerzas. Cuenten siempre con nosotros”, ratificó.

Jaramillo señaló que el objetivo es apoyar a la reactivación productiva, “es de vital importancia retomar las actividades relacionados con la industria de la construcción que representan cerca del 30% de la economía nacional, por cada millón que invertimos en programas como “Mejora tu Barrio” se generan cerca de 900 plazas de empleo”, indicó.

Así mismo, el alcalde Franklin Galarza agradeció por esta entrega y dijo que “en medio de la tristeza, el pueblo está alegre porque recibiremos un monto importante y se hará realidad el sueño de contar con un mercado central”.

La segunda autoridad del Ejecutivo, además visitó el Hospital General de Macas. Esta casa de salud recibió 2.500 batas de manga larga quirúrgica, 1.600 mascarillas KN95, 1.200 mascarillas quirúrgicas, 950 trajes de aislamiento, 300 pruebas rápidas y tres ventiladores. En los próximos días se prevé la entrega de cuatro más.

En este contexto, expresó que “estamos llevando el mismo sacrificio que aplicamos en Guayaquil en la lucha contra el COVID-19 a otros lugares”. Agregó que son tres los objetivos de estar en los hospitales del país: “verificar que no falten equipos de protección, ampliar la capacidad hospitalaria y la no tolerancia a la corrupción, es su responsabilidad cuidar el dinero de los ecuatorianos y defraudarlos no solo es un acto criminal sino contra la vida”, aseguró.

En este hospital hay 44 camas disponibles, nueve están ocupadas actualmente en el área destinada a pacientes de COVID-19.