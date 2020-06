1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (3 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 19 Junio 2020

El contralor General del Estado, Pablo Celi, anunció que se aprobó el examen especial en el que se había constatado el incumplimiento de las recomendaciones que esa entidad hiciera al Consejo Nacional Electoral (CNE), en relación a la inscripción de cuatro movimientos políticos: Fuerza Compromiso Social (correísmo), Podemos, Libertad es Pueblo y Justicia Social.

Este incumplimiento compromete a las autoridades y funcionarios responsables de esta vigilancia legal :

• A los miembros del Pleno del Consejo Nacional Electoral que, con su voto, han aprobado resoluciones para que los movimientos Nacionales "Justicia Soc.', "Podemos", "Libertad es Pueblo" y Fuerza Compromiso Social, continúen inscritos y mantengan su personería jurídica incumpliendo requisitos constitucionales y legales, señalados en la recomendación de la CGE, que estableció las irregularidades que invalidan su registro.

• La Directora de Asesoría Jurídica, que presentó los informes que recomiendan, mantener el derecho de inscripción en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas, el mismo que fue acogido por el Pleno del CNE para adoptar su decisión sobre las organizaciones que incumplían requisitos constitucionales y legales.

• El Coordinador Nacional de Seguridad Informático y Proyectos Tecnológicos Electorales y el Director Nacional de Organización Político. quienes en sus respectivas áreas, no implementaron procedimientos para depurar y cancela registros inválidos, ocasionando que lo base de datos de afiliados, adherentes y adherentes permanentes no se encuentre depurada y se mantengan las inconsistencias observadas por la CGE.

En agosto de 2019, la Contraloría señaló en su informe que el CNE no garantiza el proceso de verificación de firmas e identificación de adherentes o estos movimientos; que en sus formularios hicieron constar cédulas duplicados, firmas que no corresponden con el padrón electoral, inscripción de menores de 16 años y de fallecidos, por lo que no se debió proceder con su inscripción.