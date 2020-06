1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 18 Junio 2020

El secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, este jueves en TVC, comunicó que el Ejecutivo pedirá un adelanto del Impuesto a la Renta (IR) para aquellas empresas que ganan más de $5 millones que no se han perjudicado durante la pandemia.

Aseguró que el Gobierno trazó los ejes fundamentales hacia ese horizonte; proteger el empleo, garantizar la alimentación, cuidar la dolarización y sobre todo, velar por la salud.

"Lamentablemente no pudo pasar la norma en la que pedíamos que los que más tengan más aporten... era una aportación específica de las empresas que habían ganado más de un millón de dólares hace dos años, no pasó en la Asamblea, sin duda para nosotros fue una decepción porque creíamos que los que habían ganado más de un millón podrían aportar, eso no sucedió", señaló Roldán.