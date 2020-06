1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 16 Junio 2020

La modelo manabita, Jocelyn Mieles, novia de Daniel Salcedo con quien quien la semana anterior sufrió un accidente aéreo en el norte de Perú, recibió una notificación de precatoria para que se presente este viernes 19 a la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de fraude procesal.

Su defensa dice que este delito no tiene ningún fundamento de hecho ni de derecho.

Mieles insiste que no sabía nada de los negocios de su pareja y que ella viajaba para celebrar su cumpleaños. "No sabía cuál era el destino, me invitó para la playa, nunca se me hizo raro porque teníamos viajes anteriormente en avioneta, a Salinas, Manta, es mi pareja, obviamente voy a confiar en él, no sé qué pasó".

Dijo que nunca se le hizo raro el viaja, porque anteriormente ya tenían otros viajes en avioneta. "Estoy aquí en Manta, en mi realidad y nada qué puedo decir, felicitarlos por su creatividad (por memes)".