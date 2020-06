Dalo y Mishel Bucaram, y Gabriela Pazmiño

Tres órdenes de captura pesan sobre el clan Bucaram: Abdalá (Dalo) Bucaram Puley, su esposa, Gabriela Pazmiño, y Mishel Bucaram Puley, según informó en exclusiva la periodista Johanna Ramos, de Teleamazonas, en su cuenta de Twitter. Y agrega que, EEUU revocó ya las visas a la familia Bucaram.

Las órdenes tienen fecha de este viernes 12 de junio y fueron emitidas por la Unidad Judicial de Garantía Penales con Competencia en Delito Fragante del Guayas.

El primero en reaccionar fue el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, tras ser sometido a una operación cardiaca, a través de una tanda de tuits en los que responsabiliza a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por las órdenes de prisión en contra de dos de sus hijos y su nuera.

Señora Romo, usted es más represiva que Correa, este por lo menos no enjuició a mis hijos. Tendrán que matarme en prisión, pero no podrán callar el hambre nacional. Resurgir como el AVE fénix, su agenda abortista y hambreadoras, no pasará...VIVA LA PATRIA, VIVA LA PATRIA...!