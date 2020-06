1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 12 Junio 2020

El CNE no puede imponer su voluntad, generalmente ligada a algún actor social o político determinado, para distorsionar el bien común de los ecuatorianos.

Así lo afirmó el consejero Luis Verdesoto este viernes 12 de junio, donde comunicó que todos los partidos, excepto uno, quieren que se cambie el calendario electoral.

Señaló que los partidos expresaron su criterio de que la elección de primera vuelta sea en el mes de marzo. "Eso fue expuesto de manera espontánea y de consenso. La única fecha inamovible es la entrega del poder, el 24 de mayo de 2021".

Expuso que la tercera posición que elaboraron ayer los partidos políticos sobre la forma de votación, es que haya una votación presencial, pero en un solo. ·Si hay que extender la jornada de votación habría que ampliar las horas de atención electoral.

Dijo que Enrique Pita y él renunciaron a la votación telemática que formaba parte de nuestra propuesta de Voto Híbrido. "No porque no tengamos razón. Sino porque la tecnología no sirve si es que la gente no la acepta por desconfianza en el CNE".